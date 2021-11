Covid Irpinia, terza dose per tutti:da oggi via agli open day anche per i 18enni Lotta al coronavirus: si accelera sui vaccini

Via alle somministrazioni delle terze dosi a tutti, per tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18esimo anno, per fermare il coronavirus in Irpinia. Basterà aver avuto la seconda dose da almeno sei mesi per ottenere l’inoculazione della dose booster. Porte aperte nei centri dal primo pomeriggio e fino a sera. Con 27 nuovi casi di covid, il tasso d’incidenza è al 4,15% in Irpinia. Ad Avellino altri 6 contagi. 32 i casi in quattro giorni. Ad Avellino si prepara a riaprire la palazzina Covid mentre continua a rimanere chiusa la area coronavirus del Frangipane. I malati più gravi vengono dirottati ad Avellino. I sindacati da giorni invocano la riapertura della area covid dell’ospedale del Tricolle, così da garantire il presidio specialistico all’area Valle Ufita e comprensorio. Insomma, dopo la lettera aperta al governatore De Luca i referenti di categoria chiedono soluzioni ad horas per dotare il territorio dell’area specialistica per l’assistenza dei malati più gravi. Intanto, partono gli screening su base volontaria per fermare la corsa del virus in molti paesi, come a San Michele di Serino. «L’amministrazione comunale organizza due screening volontari di massa per tutta la popolazione di San Michele di Serino, con test antigenici rapidi e salivari per i più piccoli – fanno sapere dal municipio - Il tutto completamente gratuito per tutti i residenti, commercianti ed alunni anche non residenti, ma presenti sul territorio comunale. Il primo screening avrà luogo sabato dalle 8 e fino a tarda serata, presso i locali comunali adiacenti alla Farmacia Siniscalco, dove sarà possibile effettuare la prenotazione per concordare l’orario dell’effettuazione del test onde evitare assembramenti». Per le terze dosi per tutti dai diciotto anni a salire, per chi ha avuto la seconda da sei mesi oggi saranno attivi (tutti di pomeriggio dalle 14 alle 20) i Centri Vaccinali di Avellino-Paladelmauro, Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Lioni, Mugnano del Cardinale. Domani toccherà, sempre con gli stessi orari, agli Hub di Avellino-Paladelmauro, Ariano Irpino-Vita, Bisaccia, Cervinara, Lioni, Mirabella Eclano, Mugnano del Cardinale. Così sabato con orario 14-20: Avellino-Paladelmauro, Ariano Irpino-Vita, Bisaccia, Cervinara, Lioni, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Mugnano del Cardinale (14.00/20.00). Lunedì prossimo (14-20) saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino-Paladelmauro, Ariano Irpino Vita, Bisaccia, Cervinara, Lioni, Grottaminarda, Mugnano del Cardinale.