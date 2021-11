Covid ad Avellino: positivo dipendente comunale. "Siamo nella quarta ondata" Il lavoratore non era vaccinato. Allerta nel comune: casi in risalita

Covid in Comune ad Avellino: è risultato positivo al coronavirus un dipendente del settore ambiente del Palazzo. Gli uffici oggi,del solo settore ambiente, sono chiusi al pubblico e i dipendenti sono al lavoro da casa. Domattina all’alba scatteranno gli interventi di sanificazione in Comune. Il lavoratore non era vaccinato, e sarebbe risultato contagiato nel corso delle consuete verifiche sanitarie, tramite esecuzione del tampone molecolare. Gli uffici saranno sanificati domattina. Intanto il referente dell'Asl, il dottore Gaetano Morrone avvisa: "Stiamo vivendo la quarta ondata. Serve prudenza, cautela e dobbiamo essere tutti ossequiosi delle regole anti contagio". Dal canto suo l'assessore Negrone conferma: "Il nostro lavoratore non era vaccinato, eseguiva tamponi a scadenza regolari per poter raggiungere il suo ufficio, non avendo il green pass. Ora sono scattate tutte le verifiche sanitarie e sarà eseguita una accurata procedura di sanificazione degli uffici".