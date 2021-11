Tragedia a Lampedusa: trovato morto poliziotto di Avellino. Aveva 31 anni Vittorio Infante era in servizio all'hotspot di Lampedusa

È stato ritrovato morto Vittorio Infante, poliziotto in servizio all’hotspot di Lampedusa del quale da mercoledì sera non si avevano più notizie. 31 anni, originario di Avellino, Vittorio era assistente scelto aggregato alla Scientifica, da una settimana lavorava nel centro di prima accoglienza sull'isola. Il corpo dell’agente è stato avvistato fra le rocce sottostanti al costone che domina la zona. Mercoledì sera, in località Ponente, erano stati trovati lo scooter del giovane poliziotto e, accanto, uno zaino. Non si esclude l'ipotesi che l’assistente scelto possa essersi sporto eccessivamente per ammirare lo scenario, scivolando poi da circa 140 metri d’altezza. Spetterà all’inchiesta, già avviata dalla Procura di Agrigento, far luce su quanto accaduto. Originario di Avellino, grande tifoso della squadra della sua città e appassionato di calcio, Vittorio era entrato in polizia oltre otto anni fa e Milano era stata la sua prima destinazione. Dopo i primi passi mossi nell'ufficio del personale, era approdato alla Scientifica, guadagnando i gradi di agente scelto. A maggio l'arrivederci al capoluogo lombardo e il trasferimento alla Questura di Napoli, prima della partenza per Lampedusa.