"Il Covid corre veloce, vaccinatevi. Terze dosi rapide per un Natale sicuro" Il responsabile dell'Asl: casi in aumento, la curva risale rapida

Il covid avanza ed è corsa ai vaccini in Irpinia. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 882 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid altre 60 persone: nove i casi ad Ariano, dieci ad Avellino e ben sette a Monteforte. La curva epidemiologica risale rapidamente e i sindaci predicano cautela. Da ieri i cittadini dai 18 anni in su hanno avuto il via libera per la terza dose. E’ bastato aver ricevuto a seconda da almeno sei mesi e si continua anche oggi in modalità open day dalle 14 alle ore 20. 23mila gli irpini vaccinati con la terza dose. Più di mille tra il personale scolastico. Gli hub lavorano a pieno regime. Ma intanto è allerta rossa ad Avellino, dove un contagio da covid si segnala al comune, nel settore ambiente. “Si tratta di un dipendente comunale non vaccinato – spiega l’assessore Negrone -. Effettuava dallo scorso 15 ottobre, dall’entrata in vigore del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, tamponi regolari per poter venire in ufficio. Nel corso dell’ultima verifica è stata accertata la sua positività al coronavirus. La situazione è sotto controllo. Stamane sarà effettuata una accurata sanificazione, mentre i lavoratori del comparto potranno continuare a lavorare da casa”. Il caso del dipendente comunale positivo al virus e senza vaccino ha scatenato comprensibile apprensione a piazza del Popolo. Ma gli amministratori hanno subito attivato, di concerto con l’Asl, la procedura di controllo sui contatti diretti. Intanto dalla Baronia arriva la notizia dell’accertata positività al covid del terzo prete, che aveva preso parte al ritiro spirituale in Toscana. Salgono a tre i religiosi risultati positivi al coronavirus, dopo un ritiro spirituale a Camaldoli in Toscana. Dopo don Claudio Letteri e il Vescovo Sergio Melillo è risultato positivo anche don Antonio Mele a Vallata. In quarantena tutti i partecipanti al viaggio religioso, in episcopio e nei vari comuni di appartenenza. Sabato il secondo tampone in modalità drive in a Flumeri relativo ai contatti stretti con il Vescovo Melillo le cui condizioni non destano preoccupazione. Il responsabile del servizio epidemiologico dell’Asl Gaetano Morrone (nella foto, ndr), predica cautela e spiega. La curva dei contagi è in salita libera- spiega l’esperto -. Dobbiamo rinvigorire lo scudo vaccinale accelerando con le terze dosi. Sarà questa la mossa decisiva per sconfiggere il covid e vivere un Natale sereno, maggiormente spensierato con i nostri familiari”. Inizia a sperare di uscire dall’incubo restrizioni anticontagio la comunità di Cervinara. “Registriamo, infatti, 2 nuovi casi di positività ed accogliamo con sollievo la notizia che altri 4 nostri concittadini si sono negativizzati e possono quindi tornare nella nostra comunità – spiega il sindaco Caterina Lengua -. Al momento restano positive 88 persone. Confidiamo, tuttavia, che un altro nutrito gruppo di persone possa terminare il percorso di isolamento al termine dello screening che si sta portando avanti da questa mattina, prima in modalità Drive in, con cui sono stati somministrati 111 tamponi e poi direttamente al domicilio delle persone contagiate. Vi ricordiamo, inoltre, che dalle ore 14.00, sempre presso il Palacaudium , sono riprese le attività di vaccinazione. Ci si può rivolgere direttamente al centro vaccinale sino alle ore 20.00, senza alcuna prenotazione anche per fare la terza dose. Al termine di questa lunga giornata di attività, su iniziativa del comune e come fatto già in precedenza, verranno effettuate le operazioni di sanificazione dei locali e delle aree esterne al Palacaudium interessate dalle attività svolte dall'Asl”.