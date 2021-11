Bus elettrici, Flumeri polo di produzione nazionale. Oggi la visita con Sibilia Il capo nazionale dei vigili del fuoco Guido Parisi alla IIA di Valle Ufita

Transizione ecologica e Industria Italiana Autobus: Flumeri si candida a diventare non solo polo industriale per la produzione di bus elettrici ed ad idrogeno ma anche un centro di ricerca applicata. In vista della presentazione del primo bus elettrico italiano Interamente progettato e prodotto in Irpinia, il prossimo 22 novembre, oggi alle 16 il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia sarà nello stabilimento di Valle Ufita insieme al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi e una delegazione di tecnici per visitare l'azienda impegnata a sviluppare e produrre i mezzi necessari alla transizione ecologica adottata dal nostro Paese.

Ad accoglierli sarà Antonio Liguori, chairman e Ceo dell'Industria Italiana Autobus che illustrerà alla delegazione il processo produttivo che ha condotto alla realizzazione dei veicoli elettrici che presto saranno sulle strade di molte città italiane. Ma green non sempre significa sicuro. Dove c'è una nuova tecnologia i vigili del fuoco hanno il compito di studiarne anche le conseguenze, come si sta facendo per l'idrogeno e le batterie per le auto. Ed è per questo che insieme al capo dei vigili del fuoco saranno in Irpinia anche il Direttore Centrale Logistica e responsabile parco mezzi Ing. Nanni e il Direttore Regionale Ing. Franculli.

L’intento della visita istituzionale è dunque quello di conoscere lo stato dell’arte dell’industria italiana e di acquisire le conoscenze necessarie per meglio utilizzare le risorse destinate alla decarbonizzazione, così come previste dai piani del Pnrr. Si ricorda che per il solo Corpo dei Vigili del Fuoco le risorse ammontano a oltre 400 milioni di euro.

Intanto c'è attesa per l'evento di lunedi al quale sarà presente lo stesso ministro della Transizione Roberto Cingolani insieme al ministro per il Sud Mara Carfagna, e il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti con i due governatori Vincenzo De Luca per la Campania e Stefano Bonaccini per l'Emilia Romagna. Protagonista assoluto della giornata sarà il Citymood 12E, il successore più innovativo ed ecosostenibile di una gamma di bus concepiti da Breda Menarini per migliorare la sicurezza e l'abbattimento delle emissioni nel contesto urbano.