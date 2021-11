"Scuole più sicure e rete di trasporti efficiente": studenti in piazza Corteo organizzato dall'UdS

“Siamo tornati a bloccare ben 35 città d'Italia per urlare a gran voce che un nuovo sistema scolastico non solo è possibile, ma necessario. Questo è un sistema scolastico marcio che non valorizza il singolo, dove non c'è confronto ma mera competizione, dove sono escluse dai percorsi formativi l'educazione ambientale e sessuale".

A spiegarlo sono i portavoce dell'Unione degli Studenti che questa mattina hanno attraversato anche le strade di Avellino come quelle delle principali città della Campania. Corteo partito da via De Concili, proseguito per Corso Europa fino a Piazza Libertà.

“Abbiamo una scuola antiquata che rispecchia perfettamente lo stato della nostra città - afferma Anita Maglio - Abbiamo tuitta una serie di rivendicazioni da presentare al Prefetto Spena per una scuola più sicura e un miglioramento della rete dei trasporti. Ma non solo vogliamo una scuola più ecologista e transfemminista".