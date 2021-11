Covid Avellino, tragedia al Moscati: muore 71enne di Mercogliano Dopo otto giorni si torna a morire di coronavirus. L'uomo era vaccinato ma aveva serie comorbilità

È deceduto nel primo pomeriggio di oggi, in una delle stanze di isolamento Covid dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Moscati, un paziente di 71 anni di Mercogliano (Av). L’uomo era ricoverato dal 7 novembre scorso in terapia sub-intensiva nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive e questa mattina era stato trasferito in terapia intensiva. NNellearee Covid dell’Azienda Moscati sono ricoverati 7 pazienti: 6 nell’Unità operativa di Malattie Infettive (uno dei quali in terapia sub-intensiva) e uno nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione (in terapia intensiva).