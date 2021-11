Prevenzione del diabete: domenica screening gratuiti a Picarelli L'appuntamento

Domenica 21 novembre dalle ore 9.00 alle 13,00 nella piazza del Ss.mo Salvatore del borgo di Picarelli, per iniziativa della Pro Loco Picarelli, con il patrocinio del comune di Avellino e con il supporto del Corpo Internazionale di Soccorso Universo Umanitas si terrà uno screening gratuito per la prevenzione del diabete. In un camper appositamente attrezzato con personale sanitario specializzato ogni cittadino potrà effettuare un accurato controllo diabetologico al fine di prevenire una delle patologie che oggi maggiormente affliggono la nostra società moderna. I soggetti maggiormente esposti sono le persone anziane ma non sono rari anche i giovani ed i bambini colpiti dalla patologia. L’iniziativa si propone di promuovere attraverso questo screening preventivo uno stile di vita che possa evitare l’insorgenza della patologia.Lo screening si svolge anche con la collaborazione ed il contributo del Lions Club, delle Antiche Fattorie Templari, del Serenissimo Ordine della Natività e del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari.