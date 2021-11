Il covid fa un'altra vittima in Irpinia, muore 90enne di Atripalda Ieri il decesso di un 71enne di Mercogliano. Continua la campagna vaccinale

È deceduta questa mattina, nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 90 anni di Atripalda (Av), ricoverata dal 15 novembre scorso. Un'altra vittima del Covid in poche ore nell'azienda Ospedaliera di Avellino dove ieri è deceduto un 71enne di Mercogliano. L’uomo era ricoverato dal 7 novembre scorso in terapia sub-intensiva nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive.

La Campania è la quarta regione italiana per incidenza e crescita dei casi Covid dopo il nord-est del Paese. La rete ospedaliera si prepara ad un’eventuale ondata attesa entro le prossime due settimane con l’aumento dei posti di degenza, sub intensiva e intensiva in tutti gli ospedali della provincia di Avellino.

E intanto continua la Campagna Vaccinale anti-covid dell’Asl di Avellino. È possibile accedere ai Centri vaccinali attivi, senza prenotazione, per la somministrazione della terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantati e immunocompromessi e della terza “dose booster” per tutti i cittadini che abbiamo completato il ciclo vaccinale primario a partire dai 18 anni. L’accesso avverrà in modalità open-day, nelle fasce orarie indicate.

Si ricorda che la dose booster può essere somministrata ad almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti, rientranti nelle categorie indicate, ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Martedì 23 novembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (14.00/20.00), Ariano Vita (8.00/14.00), Bisaccia (8.00/14.00), Cervinara (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Montella(14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00)

Mercoledì 24 novembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina (8.00/14.00), Avellino Paladelmauro (14.00/20.00), Ariano Irpino Vita (14.00/20.00), Bisaccia (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Lioni (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Solofra (14.00/20.00)

Giovedì 25 novembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (14.00/20.00), Ariano Irpino Vita (14.00/20.00), Bisaccia (14.00/20.00), Cervinara (14.00/20.00), Lioni (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Mirabella Eclano (14.00/20.00)