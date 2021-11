Covid Irpinia, sempre più classi in Dad. E si accelera per la terza dose L'assessore Giacobbe: "Situazione delle scuole per ora sotto controllo"

La quarta ondata Covid miete un'altra vittima in Irpinia. È deceduta ieri mattina, nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 90 anni di Atripalda, ricoverata dal 15 novembre.

E restano contagiati sempre più bambini, numerose le classi che finiscono nuovamente in dad. “In questo momento sono una decina tra medie e superiori nel capoluogo ad aver adottato la didattica a distanza - spiega l'assessore comunale all'Istruzione Giuseppe Giacobbe – una situazione che non bisogna sottovalutare ma che al momento non va neanche drammatizzata eccessivamente. Potrà sicuramente aiutare il fatto che sono iniziate le terze dosi per il personale scolastico”.

Da ultima la dirigente scolastica del Convitto “Pietro Colletta” ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza, per la classe 1B della scuola secondaria di 1° grado e lo svolgimento delle stesse nella modalità a distanza per domani. In via cautelativa, la preside ha invitato il personale scolastico che hanno svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo e gli alunni della classe all'auto-isolamento domiciliare, in attesa di disposizioni precise da parte degli organi competenti.

Continua intanto la campagna vaccinale dell’Asl. Martedì saranno attivi i centri vaccinali di Avellino Paladelmauro (14.00/20.00), Ariano Vita (8.00/14.00), Bisaccia (8.00/14.00), Cervinara (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Montella (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00).

Mercoledì 24 novembre saranno attivi i centri vaccinali di Altavilla Irpina (8.00/14.00), Avellino Paladelmauro (14.00/20.00), Ariano Irpino Vita (14.00/20.00), Bisaccia (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Lioni (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Solofra (14.00/20.00).

Infine giovedì saranno attivi i centri vaccinali di Avellino Paladelmauro (14.00/20.00), Ariano Irpino Vita (14.00/20.00), Bisaccia (14.00/20.00), Cervinara (14.00/20.00), Lioni (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Mirabella Eclano (14.00/20.00).

Nelle ultime ore sono state somministrate 1.259 dosi di vaccino. Su 1.135 tamponi effettuati sono risultate positive altre 46 persone: 9 a Cervinara e 6 nel capoluogo. Se ne segnalano 4 ad Aiello del Sabato, 3, residenti nel comune di Avella, 1 a Gesualdo, 4 a Grottaminarda, 2 a Mercogliano, 1 a Mirabella Eclano, 1, a Montefalcione, 4 a Monteforte Irpino, 1 a Montella, 2 a Montoro, 2 ad Ospedaletto d'Alpinolo, 2, a Rotondi, 2 a San Potito Ultra e 2 a Teora.

Ad Ariano c'è attesa per l'esito dei tamponi sui contatti stretti del vescovo don Sergio Melillo risultato positivo con il parroco di Flumeri e un sacerdote di Vallata dopo un ritiro spirituale in Toscana. Tutti gli altri preti erano finiti in quarantena precauzionale.