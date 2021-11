Endometriosi, Malzoni presenta al mondo la nuova classificazione della malattia Ad Austin, in Texas, il professore di Avellino ha presentato i nuovi studi durante il convegno Aagl

Una nuova classificazione realizzata dalla AAGL, con il supporto di 15 centri di eccellenza a livello mondiale (tra cui il centro Malzoni), che codifica in 4 stadi la severità della patologia, esattamente come per l’attuale - e datata- classificazione in uso della AFS, ma con maggiore accuratezza e soprattutto ponendo massima attenzione alle localizzazioni profonde, che sono quelle di fatto generalmente più correlate alla severità della sintomatologia e piu complesse in termini di gestione chirurgica. Un grande passo in avanti, dunque, con indubbi vantaggi per tante pazienti la cui patologia non trovava la giusta definizione e collocazione, con i criteri della classificazione AFS in uso negli ultimi 30 anni circa. Nel summit mondiale, che si è tenuto ad Austin in Texas (USA) nei giorni scorsi, grazie alla lectio magistralis del professore Mario Malzoni, è stato presentato questo nuovo, prezioso strumento per la diagnosi e la cura delle pazienti affette da endometriosi .

Nel congresso più importante al mondo di chirurgia ginecologica organizzato dalla Aagl, società originariamente americana ma da anni leader nel panorama internazionale con migliaia di iscritti in ogni continente, il professore Mario Malzoni ha presentato tutte le ultime novità sul tema: ulteriore valore aggiunto della nuova classificazione è la semplicità di applicazione, anche mediante una App dedicata (Aagl Endo) fruibile con tutti i maggiori sistemi operativi e di immediato utilizzo

La nuova classificazione si basa sulla dettagliata e corretta descrizione intraoperatoria delle lesioni endometriosiche: a ciascuna di esse, a seconda della localizzazione e dell’estensione, viene assegnato un punteggio che concorre a determinare uno score totale su cui si basa l’identificazione degli stadi. Pertanto lo score finale è espressione dell’estensione di malattia e della complessità chirurgica.

Il professore Mario Malzoni, direttore del Centro di Chirurgia Pelvica Avanzata e del Centro Nazionale Endometriosi Malzoni di Avellino, ha tenuto dal palco di Austin una Keynote Lecture (Lezione Magistrale), che è stata seguita da circa 1.500 ginecologi provenienti da tutto il mondo. Mario Malzoni, componente del Board ( una sorta di consiglio di amministrazione ) della Aagl , ha illustrato in circa 60 minuti di relazione, insieme alla dottoressa Alessandra Di Giovanni del Centro Nazionale Endometriosi Malzoni, ginecologa specializzata nella valutazione ecografica avanzata di patologie della pelvi , le novità sul tema. “Abbiamo illustrato la nostra strategia nella presa in carico della paziente affetta da endometriosi severa, sviluppata sulla base di un’esperienza maturata su grossi volumi di pazienti (circa 2.000/anno) nel nostro Centro di riferimento. Abbiamo alternato la descrizione ecografica, affidata alla dottoressa Di Giovanni, a quella chirurgica, illustrata da me, nel trattamento di casi estremamente complessi con coinvolgimento degli organi addomino-pelvici e delle strutture nervose, presentando anche una innovativa tecnica di resezione intestinale denominata Nose (Natural Orifice Specimen Extraction) che viene eseguita interamente in laparoscopia senza la piccola incisione (mini laparotomia) che abitualmente viene urltilizzata nella parte finale della procedura chirurgica.

Una tecnica sviluppata proprio nel nostro Centro che abbiamo pubblicato a Maggio di quest’anno sulla prestigiosa rivista internazionale JMIGS. In occasione del Meeting di Austin è stata anche ufficializzata la sede del prossimo Congresso Mondiale della Società Aagl che si terrà in Italia a Roma nel mese di Maggio 2023 affidato nell’organizzazione proprio al Gruppo Malzoni, e che verrà associato all’evento Endometriosis, evento scientifico internazionale esclusivamente dedicato alla patologia e a tutti i suoi aspetti clinici e chirurgici, organizzato dal 2017 dal Prof. Malzoni e dal suo team, attualmente al suo terzo appuntamento e già un riferimento nel panorama scientifico globale per i principali update nel campo.