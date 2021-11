Avellino. covid, il virus corre nelle scuole: classi in dad e quarantene E si registrano 2 decessi in 24 ore: erano anziani e vaccinati, ma erano affetti da altre patologie

Covid arrivano più scorte di vaccini Moderna, per accelerare con la campagna e provare a fermare la corsa del coronavirus in provincia di Avellino. Domani Poste Italiane consegnerà 13,900 dosi presso l'ospedale Frangipane di Ariano. In tutto sono 46 casi i nuovi casi di coronavirus accertati su 1.135 test analizzati. L’indice di positività è al 4,06 per cento e torna la paura a Cervinara con altri 9 casi. Numeri importanti continuano ad essere registrati nel capoluogo irpino. Didattica a distanza anche domani per il Convitto Nazionale “Colletta” di Avellino, a seguito del contagio di un’allieva. Stop alle lezioni in presenza, sempre fino alla giornata di domani, per una classe della Primaria dell’istituto “Perna-Alighieri” del capoluogo irpino. All’Amatucci di Mercogliano, invece, quattro casi in una terza elementare e un altro in una prima. Intanto si registra il secondo decesso per Covid in 24 ore all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. È spirata ieri nel reparto di malattie infettive della città ospedaliera una 90enne di Atripalda, ricoverata dal 15 novembre scorso. Solo poche ore prima a perdere la vita era stato un 71enne di Mercogliano. Entrambe le vittime erano vaccinate contro il Covid. Sono 5 attualmente le persone ricoverate nel nosocomio di contrada Amoretta.