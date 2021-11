Avellino, accende la stufa e resta ustionata: Anna è grave al Cardarelli Decine di messaggi su facebook per la giovane commerciante impegnata nel sociale rimasta ustionata

E' ricoverata in serie condizioni cliniche all'ospedale Cardarelli di Napoli Anna S. la giovane donna di Avellino rimasta ferita in un incidente domestico sabato sera. La donna, nota commerciante del centro città da sempre impegnata in iniziative benefiche e solidali in favore degli ultimi, è rimasta ferita mentre accendeva una stufa in casa. Una tragica fatalità. Il ritorno di fiamma del dispositivo l' ha travolta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Anna arrivata al pronto soccorso di Avellino è stata intubata e portata al centro ustionati del Cardarelli di Napoli. La donna è sedata in attesa delle prossime ore quando il suo quadro clinico potrà essere maggiormente definito e chiaro. Intanto l'intera comunità avellinese è in attesa di conoscere il nuovo bollettino medico. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro delle sue condizioni cliniche, mentre su facebook continuano a scorrere messaggi di solidarietà e vicinanza. Sono tante le persone che hanno voluto far sentire il loro affetto alla giovane ragazza e ai suoi familiari, annotando frasi di incoraggiamento e vicinanza sulla sua pagina social.