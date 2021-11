Covid, il virus avanza in Irpinia: tasso di positività al 7,8% I dati e i contagi: sempre più numerosi i casi di bambini positivi al coronavirus

Covid e contagi, netta accelerata del virus in Irpinia con un tasso di positività che arriva al 7,8%. Il bollettino dell’Asl riporta nuovi 34 casi su 436 tamponi processati. Il covid corre tra le scuole: sempre più numerosi i casi di positività tra le classi. Un’altra classe finisce in Dad a Monteforte Irpino all’istituto comprensivo “Aurigemma”. Una misura adottata dal- la dirigente in via del tutto precauzionale, al fine di scongiu- rare ulteriori rischi di diffusione del nuovo Coronavirus. Nel report di ieri dell’Azienda sanitaria la quota più alta di contagi la fa segnare Grottaminarda, dove si registrano anche guariti. Il vicesindaco e delegato alla Sanità, Marcantonio Sperapredica cautela. Sono sempre più numerosi i casi di bimbi contagiati. Anche il sindaco di Lioni, Yuri Gioino predica cautela e in un post spiega: «Aumenta il contagio anche sul nostro territorio - dice - e con esso aumentano le preoccupazioni e la paura di vivere nuovamente qualcosa che ritenevamo fos- se ormai alle nostre spalle. C’è bisogno di maggiore attenzione e responsabilità da parte di tutti nella vita e nelle azioni quotidiane, mentre chi si trova nella condizione di poter già fare la terza dose lo faccia, senza timore e con la consapevolezza che il vaccino è il principale strumento che abbiamo a disposizione per affrontare i prossimi mesi.