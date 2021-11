Alla Malzoni nati 3 gemelli identici da una sola placenta: caso rarissimo I piccoli stanno bene e sono tornati a casa dopo oltre 2 mesi nella Tin. Solofra in festa

Finalmente sono arrivati a casa i tre gemellini nati alla clinica Malzoni di Avellino. Identici, talmente simili che anche mamma e papà faticano a distinguerli. Festa grande a Solofra per il triplice fiocco azzurro che da sabato adorna la città della Concia, per l’arrivo a casa di Mattia, Davide e Angelo Michele, i tre gemellini di Solofra, che sono davvero identici e sono finalmente arrivati a casa loro. Sono stati dimessi sabato dalla clinica Malzoni di Avellino. I tre piccoli batuffoli sono venuti alla luce prematuri lo scorso 12 settembre e sono stati accuditi nella Tin della Malzoni per oltre due mesi. In queste lunghe settimane sono diventati le mascotte della storica clinica. A farli venire alla luce la responsabile del reparto di ostetricia, la dottoressa Annamaria Malzoni. Sono tornai a casa avendo superato i due chili di peso ognuno. La mamma, Pierpaola e il papà Francesco sono felicissimi. “I piccoli sono venuti alla luce alla 30esima settimana di gestazione - spiega la dottoressa Malzoni-. Abbiamo eseguito in team un parto cesareo, che non ha presentato particolari criticità. Trattandosi di una gravidanza ad alto rischio, poiche’ i gemelli erano tre ed alimentati dalla stessa placenta, si tratta di un evento davvero eccezionale”. Una gravidanza, come spiega l'esperta, monocoriale triamniotica che può contare una casistica davvero ridottissima nel mondo. Una storia che emoziona e che conferma l'alta specilità della clinica di viale Italia. La coppia è stata seguita dal dottore Raffaele Petta. Alla 28° settimana si era reso necessario ricoverare la paziente per la minaccia di imminente parto prematuro, presso la Clinica “ Malzoni “ di Avellino, punto di riferimento per l’assistenza in parti ad alto rischio e dotata della più moderna Terapia Intensiva Neonatale. La mamma è stata tenuta sotto strettissimo controllo e sottoposta a continui e ravvicinati controlli cardiotocografici, flussimetrici ed ecografici da parte dei Sanitari di quella Struttura ed in particolare dal dr. Vincenzo Ferrigno Bove, esperto in ecografia, con la sapiente regia della dr.ssa Annamaria Malzoni, Primario del Reparto di Ostetricia di quella Clinica. Alla 30esima settimana è stato eseguito taglio cesareo in urgenza poiche’, per la sovradistensione dell’utero, vi era il rischio di una rottura dell’utero anche in considerazione del fatto che la paziente aveva gia’ subito un taglio cesareo in precedenza.

L’intervento fu eseguito in data 12 settembre dalla dr.ssa Annamaria Malzoni con la dr.ssa Katia Cefali’; l’anestesia fu condotta dal dr. Francesco Lazzarini. I piccoli sono venuti alla luce la mattina del 12 settembre. Il primo a nascere è stato Mattia con un peso di 1 chilo e 50 grammi, alle ore 12,36. Un minuto dopo è nato Davide con un peso di Kg.1.060 ed alle ore 12,38 Angelo Michele con un peso di kg. 1,050. I piccoli sono stati seguiti costantemente dall’equipè della Tin della Malzoni guidata dal Angelo Izzo. I piccoli stanno bene e sono da pochi giorni finalmente arrivati a casa loro. “ La eccezionalità dell’evento non è legata al fatto che sono nati tre gemelli ( evenienza non rara in caso di fecondazione assistita ) ma a due condizioni. In primis i gemellini sono stati concepiti naturalmente e non con fecondazione assistita; avevano una sola placenta che li nutriva esponendoli ad un alto rischio di trasfusione tra i gemelli con gravissime conseguenze fino alla morte – spiega il dottore Petta ”. In termini statistici si tratta di un caso rarissimo ed eccezionale, che in letteratura medica può essere segnalato pochissime volte ( 6 o 7 nel mondo da sempre , 1 su diversi milioni di nascite ) “per cui e’ motivo di soddisfazione aver seguito con successo gravidanze cosi’ complesse in una Struttura, la Clinica Malzoni, in grado di garantire una assistenza adeguata per patologie cosi’ complesse . Infine una nota commovente : i bimbi sono assolutamente identici per cui nemmeno i genitori riescono a riconoscerli con facilita’ , “ afferma Petta”.