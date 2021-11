Avellino, accende la stufa e resta ustionata: Anna migliora al Cardarelli La donna resta sotto stretta osservazione

Migliorano progressivamente le condizioni di Anna la commerciante 35enne di Avellino, rimasta vittima di un grave incidente domestico sabato sera. La donna resta sotto stretta osservazione all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stata trasportata nella notte tra sabato e domenica per le gravi ferite riportate , causate dalla fiammata di ritorno di una stufa a pellet. Anna viene assistita dai sanitari del centro specializzato dell’ospedale più grande del Mezzogiorno. Da poche ore questo pomeriggio Anna è stata estubata e respira autonomamente. I sanitari monitorano costantemente le sue condizioni cliniche. La prognosi non è stata ancora sciolta, ma l’ultimo bollettino medico fa ben sperare. La notizia del suo miglioramento ha rapidamente fatto il giro della città. Anna è particolarmente amata in città, per il suo costante impegno nel sociale. Al lavoro da sempre nella storica merceria di famiglia, non si è mai risparmiata in questi lunghi mesi di emergenza pandemica e sociale nel capoluogo irpino, dove grazie alla mobilitazione via social ha sempre raccolto beni di prima necessità per le persone bisognose. Centinaia i messaggi di vicinanza per lei i suoi familiari di vicinanza e solidarietà in questi lunghi giorni di apprensione.