Violenza sulle donne, la Fismic consegna targa al Ministro Bonetti Giovedì l'evento in Provincia

I metalmeccanici irpini si mobilitano contro la violenza sulle donne.

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sarà Ida Bianco dipendente operaia dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra e responsabile ’’Nazionale di Parità’’ della Fismic/Confsal a consegnare una targa al Ministro Elena Bonetti per l'impegno profuso a vantaggio delle famiglie italiane con il varo dell'assegno unico per i figli.

Le donne metalmeccaniche dichiara Ida Bianco, sono persone di prima linea forti e decise, capaci di rinunce personali per il bene delle famiglie e della società.

Le donne Irpine hanno una marcia in più, la capacità di denuncia contro ogni maltrattamento e la voglia di lottare per una parità vera e duratura.

Alla Ministra Bonetti, dirò di continuare sulla strada del sostegno alle famiglie perché è l'unico modo per rilegittimare la politica.