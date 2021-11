Vaccini, code e proteste al Del Mauro. Atripalda, hub chiuso: "Riaprire subito" Ad Avellino lunghe attese e polemiche al Palazzetto. Contagi: altri 38 positivi in Irpinia

Vaccini e polemiche in Irpinia, tra centri vaccinali chiusi e disagi per le code e assembramenti nell'hub del capoluogo che resta aperto, da calendario fino a giovedì, solo di pomeriggio dalle ore 14 alle ore 20. Questo pomeriggio come già avvenuto ieri e sabato (come mostra la foto, ndr) si sono registrate lunghe code e attese. I cittadini protestano e chiedono l’apertura anche di mattina del centro, per consentire di snellire l’attesa, diventata ormai costantemente lunga e problematica per tutti. "Al Palazzetto si registrano resse ed assembramenti indegni" Così in una nota l'sponente irpino di Fratelli d'Italia, Giovanni D'Ercole che continua “Al Palazzetto l’assembramento è tale e talmente increscioso che è davvero probabile contrarre il virus recandosi a fare il vaccino. (…) Considerato il momento storico che viviamo e l’invito costante alla vaccinazione ed al terzo richiamo, le autorità sanitarie dovrebbero organizzare punti vaccinali il più confortevoli possibile, per rendere facile e serena l’attività vaccinale e per indurre a vaccinarsi chi ancora non lo ha fatto.”, conclude Giovanni D'Ercole. Intanto due sindaci irpini: Sebastiano Gaeta, primo cittadino di Aiello del Sabato e Giuseppe Spagnuolo, fascia tricolore della città sulle rive del fiume Sabato, hanno scritto alla manager dell’asl Maria Morgante per chiedere interventi immediati per riaprire l’hub di Atripalda, chiuso da settimane per la riduzione delle attività. “Tenuto conto della programmazione regionale in materia, che prevede celeri e diffuse inoculazioni delle terze dosi vaccinali: occorre fornire la più ampia disponibilità dei centri diffusi su tutto il territorio provinciale, come avvenuto in questi drammatici mesi, per facilitare le vaccinazioni a tutti i cittadini”. Spiega Spagnuolo. Intanto solo altri 38 i contagi in tutta la provincia su 797 tamponi processati e la tregua dal virus è finita a Cervinara, dove sono 7 i nuovi casi di coronavirus, 4 a Teora, 3 per comune tra Avellino, Solofra, Rotondi, Scampitella e Monteforte Irpino. Ieri sono state 1404 le dosi somministrate nei vari centri irpini.