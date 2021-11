Nata delle ceneri del terremoto è oggi un orgoglio nazionale Oltre 11.000 volontari. La grande forza della Protezione Civile diretta da Claudia Campobasso

"Facciamo prima e facciamo bene. Siamo cresciuti in questi 41 anni. Siamo tanti. Una struttura regionale e oltre 11.000 volontari in Regione Campania. Ci esercitiamo tanto. Per essere pronti sempre ad affrontare le emergenze. Il ricordo deve essere sempre in noi quale stimolo a migliorare."

E' il messaggio più vero e significativo, quello espresso dal numero uno della Protezione Civile in Campania Claudia Campobasso nel giorno dell'anniversario del sisma dell'80.

Parole vere e documentate da fatti. Il grande impegno dei volontari che fanno capo alla struttura regionale è sotto gli occhi di tutti. Presenti in ogni emergenza e stagione dell'anno. Dal pericolo incendi, frane, neve e alluvioni, alla ricerca dispersi ed altro ancora. Un impegno a tutto campo, sempre al servizio delle popolazioni, attraverso un coordinamento e una rete perfetta, tra le più efficienti in Italia.

Un modello di prevenzione che negli anni scorsi, ricevette gli elogi dal generale del terremoto, il compianto commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, padre fondatore della Protezione Civile.

Va dato atto in questi anni al grande impegno, abnegazione e professionalità del dirigente responsabile Claudia Campobasso, sempre in prima linea, sul campo insieme ai volontari, attivamente impegnata nell'emergenza Covid-19 e grande punto di riferimento per le amministrazioni locali. Fu Campobasso a finanziare un intervento per località Creta ad Ariano Irpino, dove ora si attende finalmente la fine di un triste e annoso capitolo e ad impegnarsi attivamente per la frana di Montaguto e una serie di interventi sul fiume Cervaro.