Avellino. Nuove scritte no vax lungo il Corso: i vandali tornano in azione Anche vistosi errori ortografici tra le nuove scritte spuntate in centro

Nuove scritte no vax lungo il Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. In due giorni sono apparse più scritte lungo il salotto buono del capoluogo irpino. Nuovo sfregio inneggiante ai no vax anche all'ingresso della Chiesa del Rosario. Ma non solo. Scritte spuntano anche sulle mura del Palazzotto di piazza Garibaldi. Ed è allarme vandali nel capoluogo irpino, ormai preda di una vera e propria escalation di degrado. In soli tre giorni in centro sono apparse scritte contro la campagna vaccinale. Il capo dei caschi bianchi, Michele Arvonio, assicura il corretto funzionamento delle telecamere della videosorveglianza in città . I primi frame avrebbero già consentito di visualizzare il primo vandalo in azione. Ora si ispezionano le immagini per accertare nuovi particolari sui recenti episodi avvenuti nelle scorse ore. Intanto la lotta al covid continua mentre sono altri 38 i positivi contabilizzati in provincia. Sono emersi ieri dall’analisi di 797 tamponi. L’indice di positività scende al 4,77%, rispetto al 7,49% del giorno precedente. Stabile la situazione dei ricoveri. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati si contano 8 pazienti: 7 nell’Unità operativa di Malattie Infettive (3 dei quali in terapia sub-intensiva) e uno nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione (in terapia intensiva). Il quadro epidemiologico che si riscontra in Irpinia è peggiore della tendenza complessiva regionale. Il tasso di incidenza si ferma al 2,2%. Praticamente la metà di quanto si registra in provincia di Avellino.