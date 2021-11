Mafalda De Simone: "L'Irpinia, una terra preziosa da promuovere e preservare" Un tour nei piccoli borghi per far conoscere ai suoi follower le bellezze del territorio

“L’Irpinia, con i suoi meravigliosi borghi, i boschi, le stupende vallate e antiche sorgenti è una terra preziosa da accarezzare, valorizzare e promuovere.”

Ad affermarlo è Mafalda De Simone, di Mirabella Eclano, 26 anni, tra le influencer più seguite in Italia.

“Credo che sia un dovere, per l’amore che nutro verso la mia terra, esaltarne le bellezze e le tante potenzialità purtroppo ancora nascoste. Le nostre aree interne, così come vengono definite spesso dai politici, dovrebbero avere una maggiore attenzione, soprattutto a livello governativo.

E’ sul turismo che bisogna puntare e scommettere, soprattutto in questo momento così delicato e decisivo di ripartenza.”

Mafalda ha avviato una sorta di tour nei piccoli borghi dell’Irpinia per far conoscere ai tanti follower, attraverso la piattaforma di Instagram in particolare, la sua amata terra.

“Adoro la fotografia, passeggiare tra i vicoli, incrociare i volti e la semplicità della gente, ammirare scorci, castelli e musei. Ogni volta che torno in Irpinia tutto questo mi rigenera la mente. Abbiamo tesori nascosti e tante eccellenze che potrebbero attrarre turisti da ogni parte.

Ho apprezzato molto il progetto di promozione turistica della provincia di Avellino, che sta coinvolgendo vari comuni, come pure le ambiziose iniziative del comune di Savignano Irpino, di recente entrato a far parte del circuito nazionale dei camper itineranti. Credo sia questa la strada giusta per fare numeri, attirare quanta più gente possibile, per fa si che tutta l’economia locale ne possa beneficiare. Sono pronta a metterci la faccia, ovunque per promuovere la bella e verde Irpinia.

E’ una dichiarazione d’amore la mia e un appello alle istituzioni tutte ad investire di più sulle potenzialità di questa terra.”

Una miriade di fan al suo seguito su:

Instagram:https://www.instagram.com/mafds/ Sito web: https://www.mafaldadesimone.com/ Tiktok:https://vm.tiktok.com/ZSTg7adn/ e facebook https://m.facebook.com/mafaldadesimonee