Covid, altri 29 positivi. I sindaci: "La gente vuole vaccinarsi aperti più hub" Anche il sindaco di Monteforte e di Montella chiedono la riapertura dei centri vaccinali

Calano i contagi da coronavirus in Irpinia, ma risale l’allerta in numerosi comuni. 1886 le dosi di vaccino somministrate. Da oggi hub aperti anche di mattina ad Avellino e Ariano, ma non basta. Dopo il caso di Atripalda, anche il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, scrive al manager dell’Asl per chiedere la riapertura dell’Hub in paese. “I miei concittadini chiedono soluzioni ad horas – spiega Giordano -. Basta al pellegrinaggio fuori comune per potersi vaccinare. Le direttive nazionali sono chiare: si deve accelerare con la campagna vaccinale, non si possono teneri chiusi gli hub”. Ma non solo. In Alta Irpinia il sindaco di Montella chiede anche screenig e controlli annunciando i prossimi contagi che saranno rendicontati nel prossimo bollettino medico. Tamponi per tutti e subito, questa la richiesta del primo cittadino altirpino, Rizieri Buonopane.“Cari concittadini, purtroppo, negli ultimi giorni, abbiamo registrato sul nostro territorio 7 nuovi casi positivi. Stiamo seguendo con attenzione ogni singola situazione , adottando tutte le misure ritenute necessarie a contenere la diffusione del virus. Ho chiesto all’Asl di ripristinare in maniera stabile il drive in per effettuare i tamponi presso il parcheggio di San Francesco a Folloni: sono eccessivi i disagi che le famiglie stanno vivendo per recarsi al drive in di Avellino. Per quanto attiene il piano delle vaccinazioni, ho chiesto All’Asl, ancora oggi, di verificare la possibilità di fissare più giorni di apertura del nostro centro vaccinale, al fine di evitare gli inconvenienti registrati nei giorni scorsi. A breve avremo la nuova programmazione di cui vi darò notizia. È del tutto evidente che anche la nostra comunità sta vivendo sulla propria pelle una recrudescenza dei casi di positività accertati, che impone la massima attenzione da parte di tutti noi. Come sempre, soltanto con il senso di responsabilità di tutti, riusciremo a superare la criticità del momento che stiamo vivendo”. Intanto a livello provincia su628 tamponi sono altre 29 le persone positive al virus, di cui 2 ad Altavilla, 1 ad Atripalda, 6 ad Avella, 4 ad Avellino, 2 a Frigento, 3 a Grottaminarda, 5 a Monteforte Irpino, 3 a San Potito Ultra, 1 a Solofra e 1 a Sperone.