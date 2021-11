Natale e smog, il Comune pensa a chiudere solo alle Euro3 Il vice sindaco Nargi: "ipotesi al vaglio per ridurre i disagi"

L'aumento dei contagi da Covid frena il natale avellinese. “Niente mercatini al Corso annuncia il vicesindaco Laura Nargi - decisione sofferta ma necessaria. Stiamo immaginando di delocalizzarli al Parco Di Nunno in piazza Kennedy, anche perchè non vogliono rinunciare alle luminarie e alla musica in filodiffusione al Corso, quindi per non creare eccessivi assembramenti, potremmo trovare una sede alternativa”.

Domani intanto è stato convocato un tavolo sulla stretta contro lo smog con la presenza delle associazioni di categoria. Allo studio una linea soft sul blocco del traffico per non penalizzare eccessivamente i commercianti nel periodo delle festività natalizie. “Le ipotesi sono diverse – spiega ancora la Nargi: o ridurre gli orari di stop o provare a salvare il weekend e quindi prevedere il blocco solo dal lunedì al giovedì o infine limitare lo stop fino ai veicoli Euro 3”. Il tutto, chiaramente, dovrà passare anche dal vaglio della Prefettura”.