Raccordo Avellino-Salerno, in arrivo disagi tra lunedì e martedì Sarà attivo un restringimento di carreggiata

Nell’ambito del più ampio progetto ‘Ulisse II’ in capo alla Regione Campania – relativo ad un sistema di monitoraggio ed informazione – per permettere l’installazione di alcune apparecchiature di videosorveglianza lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, nei giorni lunedì 29 e martedì 30 novembre 2021 sarà attivo il restringimento della carreggiata sud, in direzione di Salerno.

Nel dettaglio, il provvedimento sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00, tra il km 30,350 ed il km 30,100, nel territorio comunale di Atripalda.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.