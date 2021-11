Campagna vaccinale, ecco le date dei prossimi Open Day La dose booster può essere somministrata ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Continua la Campagna Vaccinale anti-covid dell’Asl di Avellino. È possibile accedere ai Centri vaccinali attivi, senza prenotazione, per la somministrazione della terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantati e immunocompromessi e della terza “dose booster” per tutti i cittadini che abbiamo completato il ciclo vaccinale primario a partire dai 18 anni. L’accesso avverrà in modalità open-day, nelle fasce orarie indicate.

Si ricorda che la dose booster può essere somministrata ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti, rientranti nelle categorie indicate, ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Martedì 30 novembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Vita (8.00/20.00), Bisaccia (14.00/20.00), Cervinara (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Montella(14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (8.00/20.00), Solofra (14.00/20.00)

Mercoledì 1 dicembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Mercogliano (8.00/14.00), Montefalcione (8.00/14.00), Montemarano (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00)