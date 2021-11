Covid, classi in dad e cluster nei paesi. È corsa ai vaccini I dati del contagio

Covid e contagi, è allerta in Irpinia. Classi in dad per i contagi che avanzano in molti comuni. Stop alle attività didattiche a San Mango e Teora. "Abbiamo ricevuto la comunicazione di altre 4 positività che si trovano già in isolamento fiduciario con le proprie famiglie.Attualmente i positivi al Covid-19 sono 25.Auguriamo a tutti una pronta guarigione. Forza San Mango", spiega il sindaco Teodoro Boccuzzi. Non si arresta l'avanzare del covid in molti paesi, ma si fermano le somministrazioni dei vaccini questo week end al Palazzetto dello Sport, per asciare spazio allo sport. Intanto ieri la campagna vaccinale ha sfondato quota 2000 i sindaci invitano la manager a riaprire tutti gli hub per velocizzare le somministrazioni. Intanto l'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.069 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 72 persone. I sindaci predicano cautela e invitano tutti a rispettare le regole. Il tasso di positività è del 6,7%. IL virus circola in 28 comuni. La situazione più pesante ad Avellino dove sono 9 i nuovi contagiati. 7 a Teora, 6 casi a Grottaminarda. 5 nei comuni di Montella e Serino. Resta alta l’attenzione a Cervinara e San Mango sul Calore dove nelle scorse settimane si erano sviluppati due focolai. Il dato regionale. In Campania si registrano oggi 899 nuovi positivi al virus. I tamponi analizzati sono stati 30.020. Il tasso di positività è del 2,9%