Anna migliora al Cardarelli: "Le vostre preghiere mi hanno salvata" Dal reparto di chirurgia la 35enne rimasta ustionata scrive un messaggio alla comunità avellinese

Resta ricoverata nel reparto di chirurgia e migliora giorno dopo giorno Anna Sperduto, la commerciante 35enne, rimasta gravemente ferita sabato scorso, in un incidente domestico . Oggi Anna, che ha riportato gravi ustioni, ha deciso di ringraziare la comunità avellinese, che durante questa settimana ha pregato per lei, seguendo con vicinanza e affetto le sue condizioni cliniche. "Avrei tanto da scrivere ma, causa forza maggiore, non mi è facile digitare.- annota Anna su facebook-. In migliaia e migliaia siete riusciti a farmi sentire il vostro amore e la vostra stima. Dei giorni in rianimazione ho diversi flash. Ve ne parlerò con calma. La mia mamma in questi giorni da dietro il vetro mi parlava di tutti voi. "Ti aspettano tutti." Mi ha raccontato. Siete riusciti con la forza della preghiera a farmi aprire gli occhi.Ora mi ritrovo in chirurgia e credetemi sto soffrendo tanto. Tutto è molto doloroso. Ma la sofferenza non conta, quello che conta è la vita. Ringrazio tutti per l' immenso affetto mostrato nei riguardi della mia famiglia. Ho letto della manifestazione del giorno 30. Non ho parole spero di vedervi in tantissimi, purtroppo da questo letto ma con il cuore pieno di amore. Mi mancate tutti 1 ad 1. Dai bambini che mi seguono alle vecchiette alla quale tenevo compagnia in diretta...Tutti nessun escluso. Aspetto di vedervi tutti martedì alle 18.30. Ho bisogno di voi! Voi tutti la mia salvezza. Vi voglio bene e continuate a pregare per me".