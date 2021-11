Caos al centro vaccini, la CISL FNP: "La Morgante ponga subito rimedio" Il segretario Tangredi: "Basta disagi per anziani e pensionati"

Il Segretario Generale di FNP Cisl IrpiniaSannio Raffaele Tangredi ha inviato una segnalazione di disservizi al direttore generale dell'Asl di Avellino e al direttore generale dell'Asl di Benevento Gennaro Volpe, riguardante i disagi sopportati dalle persone anziane, costrette ad attendere ore per potersi vaccinare, al vento e alla pioggia.

Di seguito riportiamo la segnalazione.

"In questi giorni convulsi, dove stiamo assistendo a nuovi attacchi da parte di questo micidiale virus e dove è necessario vaccinare con la terza dose persone fragili ed anziane, assistiamo alla chiusura della domenica degli H UB vaccinali e a file di persone anziane sotto la pioggia che attendono il loro turno durante i giorni feriali.

Questa organizzazione sindacale denuncia una confusione totale nell’affrontare un problema vitale per molti cittadini, una disorganizzazione nell’erogazione di un servizio che crea un disagio enorme alla popolazione.

Se si vuole completare la vaccinazione a tutti i residenti ed effettuare la terza dose agli anziani ed ai fragili, i nnanzitutto occorre aprire tutti i Centri Vaccin ali a pieno regime e come ha denunciato il Presidente deII’Ordine dei Medici di Avellino Dr. Francesco Sellitto anche con orari ridotti, non 12 ma 6 ore sull’intero territorio altrimenti, in mancanza di prenotazioni, si registreranno sempre assembramenti e lunghe file.

E‘ vergognoso far attendere tante persone anziane al vento e alla pioggia che manifestano, contrariamente ad una parte esigua della popolazione, la Ioro volontà a vaccinarsi per se stessi e per le persone che sono a loro vicine, assolvendo ad un dovere civico che tutti i cittadini dovrebbero sentire in questa calamità sanitaria.

Si chiede pertanto un Loro pronto intervento per superare i disagi sopportati in questi giorni".