"Bene la denuncia della giornalista: in arrivo per il molestatore un Daspo" Il commento di Carlo Sibilia, sottosegretario all'interno

"Tifoso molestatore sarà raggiunto da Daspo.

Bene ha fatto la giornalista Greta Beccaria a sporgere denuncia per i gravissimi episodi dì molestie, di cui c'è testimonianza video, verificatisi nei suoi confronti in prossimità dello stadio di Empoli. Intanto tutta la mia personale solidarietà va alla donna ed alla professionista, siamo tutti con lei e contro questa barbarie ingiustificabile.

Ho sentito il prefetto di Firenze che mi ha preannunciato che di qui a poco sarà emesso un provvedimento di DASPO nei confronti di un uomo, identificato come quello che si è reso responsabile di quei gesti insopportabili, dì cui si conoscono ora le generalità".

Così il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia in un post commenta quanto avvenuto dopo il match Empoli-Fiorentina.