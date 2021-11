Natale ad Avellino, l'8 dicembre si accende l'albero ma niente casette al Corso L'aumento dei contagi impone massima prudenza. La giunta ha impegnato 100mila euro per le luci

Accensione dell'albero come da tradizione l'8 dicembre e luminarie con musica in filodiffusione lungo il Corso Vittorio Emanuele e in città. la giunta comunale targata Festa ha approvato gli indirizzi per le festività natalizie impegnando la somma di 100mila euro per le luci. Non ci saranno le casette di Natale al Corso, salvo diverse disposizioni dell'ultim'ora. Molto dipenderà dall'andamento dei contagi. Malgrado le aspettative anche per questo Natale le città saranno costrette a stringere su controlli e rigoroso rispetto delle norme anti covid, alla luce della diffusione della nuova variante Omicron che preoccupa il mondo scientifico e sanitario. Tuttavia non mancheranno iniziatove, soprattutto per i più piccoli, ha assicurato il sindaco Festa che promette un Natale festoso e colorato ma all'insegna della prudenza.