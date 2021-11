Smog, Festa firma l'ordinanza: da domani stop alle auto inquinanti Il provvedimento riguarda le auto fino ad Euro 3

Il Comune di Avellino ha emanato l'ordinanza anti-smog per contrastare i livelli di inquinamento in città. Dal 1° al 15 dicembre 2021 in via temporanea e sperimentale, dalle 9:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì, è vietata la circolazione per tutti gli autoveicoli e motoveicoli fino ad Euro 3. Il Comune si è riservato, in relazione all'andamento dei dati di rilevazione delle centraline monitorate dall'Arpac, di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi qualora se ne ravvisassero gli estremi.