Le lacrime di Anna Sperduto commuovono Avellino. La Curva: Non mollare guerriera Il flash mob. La 35enne collegata al telefono: le vostre preghiere sono la mia cura. Grazie amici

"Le vostre preghiere mi hanno salvata. Grazie a tutta la comunità che mi è stata vicina nel momento peggiore della mia vita. Siete stati tutti, con il vostro affetto, la mia salvezza e la mia medicina. L'amore di tutti voi mi sta aiutando e curando". Commossa, in lacrime, Anna Sperduto in vivavoce ha parlato questa sera in piazza Libertà a tutta le persone che si sono riunite per starle accanto virtualmente, mentre completa il suo percorso di cura al Cardarelli. Anna è rimasta ustionata, ferita gravemente in un drammatico incidente domestico dieci giorni fa. Questa sera alcuni rappresentanti della Curva Sud, amici, parenti di Anna, i sindaci di Avellino, Gianluca Festa, e di Monteforte, Costantino Giordano, referenti di numerosi quartieri popolari del capoluogo e tanta gente comune, la sua compagna Angela si sono riuniti per abbracciarla virtualmente e darle forza sostegno nel momento più difficile. Anna è amata in città. Ha sempre realizzato raccolte benefiche in favore degli ultimi. "Anna sia d'esempio, per la sua forza, Per il suo animo buono e coraggio. - hanno detto i sindaci Festa e Giordano -". Carmela Del Sorbo, organizzatrice dell'evento ha spiegato: Anna è una guerriera e tornerà più forte di prima. Anna è amata perché lei ama la gente. La straordinaria carica vitale che la rende unica è riuscita a realizzare progetti importanti di sostegno per le persone meno fortunate. Oggi è la città che vuole aiutare Anna, darle forza e coraggio. Un atto dovuto, ma anche un atto di amore per una persona straordinaria, che siamo sicuri supererà questa difficile prova". Commossa e provata dai lunghi giorni di tensione per la distanza di Anna, che resterà ancora alcuni giorni al Cardarelli, Angela ha spiegato:" Anna tornerà a casa e già sta pensando ad organizzare una raccolta solidale per le persone meno fortunate. Serve ancora tempo per la ripresa completa,certo, ma Anna è fortissima e la sua grinta e vitalità sono la sua risorsa e la nostra forza. In quei momenti drammatici, quando è stata travolta dalle fiamme, ci siamo date forza a vicenda. Anna è straordinaria ed è commossa per il grande affetto e vicinanza che sta ricevendo in questi giorni. Il vostro affetto quello della comunità la sta aiutando tantissimo". Franco Iannuzzi a nome della Curva Sud ha detto: siamo sicuri che Anna tornerà più forte di prima. È una donna forte e la aspettiamo per festeggiare insieme la sua ripresa in Curva. Forza Anna, non mollare mai". La Curva ha illuminato la piazza con dei fumogeni, realizzando una coreografia in onore della giovane commerciante ed esponendo uno striscione con la scritta: Anna non mollare.