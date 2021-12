Covid, muore 63enne di Avellino: non era vaccinata Il punto sull'emergenza coronavirus

È deceduta questa mattina, in una delle stanze di isolamento Covid dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 63 anni di Avellino. La donna, che non era vaccinata, era ricoverata dallo scorso 6 novembre nella terapia sub intensiva dell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive; il 15 novembre era stata trasferita in terapia intensiva. Nell’area Covid di Malatti Infettive dell’Azienda Moscati sono ricoverati 10 pazienti. Intanto proprio ad Avellino l'impennata dei contagi è drammatica. Sono 9 quelli da sommare nel conto del capoluogo, in una giornata che restituisce 61 casi in tutta la provincia su 840 tamponi esaminati. Il tasso di positività scende al 7,15%, dopo il boom delle 24 ore precedenti quando era arrivato all’8,74%. Ancora infetti sul Tricolle. Ad Ariano Irpino se ne aggiungono 3, ma c’è da registrare anche una buona notizia: isolamento finito per il vescovo Sergio Melillo, che finalmente ha archiviato la difficile esperienza.