Caos Vaccini, Ciampi: "Diamo il benvenuto ad Alaia nel mondo reale" Il Consigliere 5 Stelle: ""Finalmente si rende conto della disorganizzazione Asl"

Alaia contro il suo governo, finalmente si sveglia. Dopo la scelta di andare contro l’alleanza di cui fa parte a Napoli qui in Irpinia, Alaia decide di prendersela anche con il governatore De Luca sulla gestione dell’Azienda sanitaria di Avellino. Ma quel che appare più incredibile è che il presidente della commissione Sanità solo ora si accorga dei disagi che migliaia di irpini stanno subendo, in un settore tanto strategico quale quello delle vaccinazioni. Fino ad oggi si è distratto sui reparti chiusi ad Ariano e sul Pronto soccorso cancellato a Solofra. Gli diamo il benevenuto nel mondo reale, dopo la full immersion nelle strategie per conquistare poltrone, torni ad occuparsi delle cose reali, finalmente.