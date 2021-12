Vaccini, chiesta una "finestra" per immunizzare commercianti e dipendenti La lettera all'Asl dell'Associazione Imprenditori irpini

L'Associazione Imprenditori irpini chiede all'Asl di destinare un giorno per vaccinare imprenditori, commercianti e dipendenti. Ecco il contenuto della missiva:

"Con la presente, la scrivente Associazione, chiede a codesta Azienda di valutare la possibilità di creare un'apposita "finestra" vaccinale da dedicare ai titolari di attività commerciali e ai loro dipendenti in attesa di completare il ciclo vaccinale o ricevere la terza dose, al fine di poter assicurare un servizio in sicurezza a loro stessi e ai loro clienti. In attesa di riscontro e dando la massima disponibilità per ogni forma di collaborazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.