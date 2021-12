Avellino, il covid uccide ancora: muore anziana al Moscati: non era vaccinata Ancora un decesso: è il secondo in 48 ore

Il covid uccide ancora in Irpinia. E' stata stroncata dal coronavirus al Moscati di Avellino un' anziana residente in Alta Irpinia. La signora, che presentava altre comorbilità, non era vaccinata ed in pochi giorni ha sviluppato i sintomi più gravi della malattia, fino alla morte. Il decesso è avvenuto nella notte nell’area Covid di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati. A perdere la vita una paziente di 81 anni di Lioni (Av), ricoverata in terapia sub-intensiva dal 14 novembre scorso. Nell’area Covid di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati attualmente sono ricoverati 9 pazienti. Risale pericolosamente la curva dei contagi e solo due giorni fa, sempre al Moscati, era deceduta una donna di 63 anni di Avellino, anche lei ricoverata nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera. La donna, docente in pensione non era vaccinata ed era ricoverata dallo scorso 6 novembre nella terapia sub intensiva dell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive. Si era scoperta positiva al coronavirus di ritorno da un viaggio all’estero. Prima i sintomi lievi del contagio poi il progressivo aggravarsi fino al ricovero in ospedale. Al Moscati il 15 novembre era stata trasferita in terapia intensiva. La 63enne in pochi giorni aveva sviluppato i sintomi più severi della malattia. Poi il decesso. Due morti, dunque, in 48 ore dopo quasi due settimane di calma apparente in provincia di Avellino. Le istituzioni sanitarie predicano cautela e invitano tutti a completare il ciclo vaccinale.