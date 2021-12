Avellino, dipendente privo di Green Pass in un bar in centro Sanzionato anche il titolare dell'esercizio

Sanzionato titolare di un bar presso il centro Avellino per non aver verificato il possesso di Green Pass di un suo dipendente, a sua volta contravvenzionato in quanto privo di quest'ultimo.

L'operazione, ad opera dei Nas del Comando Carabinieri di Salerno, svoltasi sulle Province di Avellino e Benevento nell'arco della settimana, è volta a verificare, attraverso ispezioni igienico-sanitarie presso gli esercizi commerciali, che sia garantito il rispetto delle norme anti-Covid.

Le attività commerciali multate sono state in tutto otto, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa € 4.000,00.