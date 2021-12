Vaccini, via alle prenotazioni da domani per gli Open Day in Irpinia Drive through si riparte

Partirà domenica 5 dicembre la vaccinazione anti-covid per i non deambulanti in modalità Drive through presso i comuni di Ariano Irpino (Contrada Orneta), Moschiano (Piazza IV novembre), Sant’Angelo dei Lombardi (Via San Marco), mentre nei prossimi giorni verrà attivato, in sinergia con l’Esercito, anche il Drive trough presso la Caserma Berardi di Avellino. I cittadini verranno convocati per la somministrazione delle terze dosi “booster” tramite sms.Per i soggetti non deambulanti non trasportabili presso il Drive trough, l’Azienda Sanitaria Locale procederà con la vaccinazione anti-covid a domicilio, potenziando l’attività dell’unità mobile con altre 6 unità mobili (una per ogni distretto sanitario) che partiranno da giovedì 9 dicembre.

Da domani 4 dicembre 2021 alle ore 9.00, inoltre, è possibile accedere alla piattaforma regionale per la prenotazione delle prime e terze dosi “addizionale” e “booster” del vaccino anti-Covid 19 presso i Centri vaccinali attivi domenica 5 dicembre, martedì 7 dicembre e giovedì 9 dicembre.

Sarà possibile prenotarsi per la vaccinazione (prima e terza dose) anche per lunedì 6 dicembre presso i Centri vaccinali di Atripalda, Bisaccia, Flumeri, Montella, Vallata, attivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

I cittadini potranno prenotarsi, sino ad esaurimento posti disponibili, presso i Centri Vaccinali attivi accedendo al link

https:/opendayvaccini.soresa.it/

Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Si precisa che per la somministrazione delle seconde dosi e delle terze dosi “booster” e “addizionale” del personale scuola si procederà su convocazione secondo calendario; per le terze dosi “booster” e “addizionale” delle forze dell’ordine si procederà secondo il programma condiviso con la Prefettura.

CENTRI ATTIVI

Domenica 5 dicembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montefalcione(8.00/14.00), Montemarano (8.00/14.00), Montoro (8.00/14.00), Vallata (8.00/14.00)

Martedì 7 dicembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina (8.00/14.00), Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Bisaccia (8.00/14.00), Cervinara (14.00/20.00), Lioni (14.00/20.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Mercogliano (8.00/14.00), Mirabella Eclano (8.00/14.00), Montefalcione (8.00/14.00), Monteforte Irpino (8.00/20.00), Montoro (8.00/14.00), Moschiano (8.00/14.00), Montella (8.00/14.00), Montemarano (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi(8.00/20.00), Solofra (8.00/14.00), Vallata (14.00/20.00)

Giovedì 9 dicembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina (8.00/14.00), Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Atripalda (8.00/14.00), Bisaccia (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Grottaminarda (14.00/20.00), Mercogliano (14.00/20.00), Mirabella Eclano (8.00/14.00), Montefalcione (8.00/14.00), Monteforte Irpino (14.00/20.00), Montoro (8.00/14.00), Moschiano (8.00/14.00), Montella (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi(8.00/14.00), Solofra (14.00/20.00), Vallata (8.00/14.00)

Venerdì 10 dicembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina (8.00/14.00), Avellino Paladelmauro (8.00/20.00), Ariano Irpino Vita (8.00/20.00), Atripalda (14.00/20.00), Bisaccia (8.00/14.00), Cervinara (14.00/20.00), Lioni (8.00/14.00), Grottaminarda (8.00/14.00), Mirabella Eclano (8.00/14.00), Montefalcione (8.00/14.00), Monteforte Irpino (14.00/20.00), Montemarano (8.00/14.00), Montoro (8.00/14.00), Moschiano (8.00/14.00), Montella (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi(8.00/14.00), Solofra (14.00/20.00), P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)