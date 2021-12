Arriva il super Green pass, la Prefettura serra i controlli Da lunedì nel mirino soprattutto attività commerciali e trasporti pubblici

Il Covid non dà tregua in Irpinia e arriva la stretta contro i no-vax. Da lunedì, con l'entrata in vigore del super green pass, anche in provincia di Avellino saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine, soprattutto sugli esercizi commerciali e sui trasporti, locale e regionale. Dal prefetto Paola Spena, a margine delle celebrazioni per Santa Barbara, arriva un nuovo appello al senso di responsabilità. “Abbiamo lavorato in maniera molto scrupolosa e chiedo a tutti la massima collaborazione. In particolare alle attività commerciali, perchè tutto ciò che sarà al chiuso da lunedì necessiterà di super green pass, ma mi rivolgo anche a famiglie e docenti per far rispettare ai ragazzi le norme sui trasporti pubblici. I controlli saranno rigorosi sia per gli avventori dei locali che per i proprietari. Comportamenti reiterati non conformi porteranno anche alla sospensione dell'attività.Predisporremo controlli serrati anche nei luoghi della movida. Il momento è delicato ma ho rivolto un invito all'Asl a riaprire quanto prima tutti i centri vaccinali perchè dobbiamo tornare a correre con le somministrazioni. E' in ballo la salute pubblica. In questo tornerà a darci una mano anche l'esercito alla Caserma Berardi di Viale Italia con il drive through”.