Partito il Pino Irpino, al via la carovana di solidarietà Domani 32 tappe si parte da Rotondi e l’arrivo è a Santo Stefano del Sole

L’entusiasmo dell’Alta Irpinia ha riempito I furgoni della carovana con centinaia di prodotti per la cura personale e della casa che saranno redistribuite su tutto il territorio provinciale alle famiglie bisognose.

Il clima fortunatamente ha tenuto mentre ragazzi del Pino Irpino hanno incontrato scolaresche, istituzioni, semplici cittadini che non hanno mancato il consueto appuntamento con il progetto sociale e solidale che unisce in quattro giorni tutti I 118 della provincia di Avellino.

Il contest quest’anno prevede che si mettano a confronto I più grandi e I più piccoli di ciascun commune. Al momento a Trevico il Signor Alessandro, ultracentenario, e a Scampitella la presenza di una neonata di appena 15 giorni.

Durante le tappe a ogni comitato di accoglienza è stata consegnato un attestator che sarà donato al primo nato del 2022 con l’appuntamento di rincontrarsi tra 18 anni quando, il 6 gennaio 2040 sarà aperta la capsula che sarà custodita nel Museo Irpino e che conterrà tutte le testimonianze raccolte durante il giro.

Dopo la zona orientale dell’Irpinia, dell’Ufita e della Baronia, Domenica 5 dicembre attraverseremo, in un solo giorno 32 comuni, con partenza dalla Valle Caudina alle 8.34, a Rotondi, per continuare lungo la dorsale del Partenio attraversare il Vallo di Lauro e la Valle del Sabato per terminare la seconda giornata a Santo Stefano del Sole, alle 21.32.