Natale ad Avellino con la ruota panoramica a piazza Macello e casette nel Parco Il programma. Nargi: edizione ritoccata per l'emergenza pandemica

Via libera della giunta Festa al «Villaggio di Babbo Natale» ad Avellino, con il Mercatino a piazza Kennedy per evitare assembramenti lungo Il Corso Vittorio Emanuele. Luci sparse nel centro antico e nel parco urbano di piazza Kennedy, con l'arrivo nel capoluogo irpino della Ruota Panoramica, che sarà sistemata nell'ex terminal dei bus. Cambio di sede, dunque, per le casette che, da corso Vittorio Emanuele causa pandemia, traslocano nel Parco Urbano. In arrivo sempre nell’area di via Covelli, area a ridosso di Piazza Macello, la ruota panoramica e la pista per il pattinaggio su ghiaccio. Le strutture in legno saranno 10 in tutto e costeranno 900 euro ciascuna, rispetto ai precedenti 1800 dell’edizione, poi cancellata, al Corso Vittorio Emanuele, a causa del covid. Non si tratta di una edizione in tono minore e neanche di una edizione last minute, fanno sapere dal palazzo. “Da mesi stiamo lavorando a questo programma, che causa forza maggiore dovuta alla pandemia, abbiamo dovuto rimodulare in base alle nuove esigenze di sicurezza, per l’aumento dei casi di coronavirus – spiega il vicesindaco Laura Nargi -. Il perdurare della pandemia impone certamente sobrietà, e l’area di piazza Kennedy trasformata in villaggio di Natale, consentirà di poter lasciare libero il Corso Vittorio Emanuele per la passeggiata sotto le luminarie, mentre a piazza Kennedy si potrà allestire agevolmente il Villaggio di Natale. La mappa delle luminarie si allarga anche a via Nappi, al centro storico, e al parco Urbano, così da illuminare più parti della città”. Ci sarà anche la musica in filodiffusione, al Corso, a Corso Europa e via Mancini, il Villaggio e il Mercatino. “Il Natale di Avellino si accenderà ufficialmente l’otto dicembre. Per quella data, si partirà anche con l’illuminazione del tradizionale albero. L’amministrazione, infatti, ha deliberato da alcuni giorni l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, proprio per consentire gli addobbi legati alle feste. “Il ritocco al programma non riduce la bellezza e la magia di una atmosfera natalizia che questa amministrazione vuole fortemente garantire in città. -spiega Nargi -. Alcuni cambiamenti si sono resi necessari per l’emergenza sanitaria che ha imposto allestimenti più attenti alla sicurezza e allo scongiurare pericolosi assembramenti”.