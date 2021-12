Covid, il virus corre veloce in Irpinia. Vaccini ai bambini del 16 dicembre Piano speciale per vaccinare i piccoli dai 5 agli 11 anni. Contagi in aumento

Covid, aumentano i casi di contagio tra i più piccoli e la regione Campania si prepara a far partire una campagna vaccinale ad hoc dedicata ai bambini con un'organizzazione da far partire in collaborazione con le scuole, distanza tra gli adulti e i bimbi in coda, giornata inaugurale il 16 dicembre tutta dedicata ai piccoli sotto i 12 anni. Sono tante le iniziative che la Regione Campania sta preparando per far entrare in piena funzione la vaccinazione dei bimbi dai 5 agli 11 anni che secondo i dati Istat nella Regione sono 388.000. E’ corsa, intanto, alla terza dose nei centri vaccinali che sono tornati a pieno ritmo per la accelerata nelle somministrazioni necessaria per fermare la corsa del virus. Il Covid avanza ad Avellino dove si contano 36 contagi in soli 4 giorni. Centinaia di persone in isolamento mentre a San Mango resta chiusa la scuola. L’indice di positività è al 5.53% . Dei 36 casi nel capoluogo sono numerosi i casi dei piccoli sotto i 12 anni. A Chiusano San Domenico altri 4 i casi mentre il covid avanza a Teora dove le persone positive al tampone molecolare in tutto sono 25. Il 16 dicembre, giorno successivo all’arrivo annunciato dei vaccini Pfizer riservati all’età pediatrica, sarà dunque anche in Irpinia, come nel resto della regione, una giornata interamente dedicata alla somministrazione dei vaccini per i bambini. Tutti i centri vaccinali della Campania saranno impegnati solo per questo tipo di vaccinazione. Anche alcuni istituti scolastici, ancora da indicare, parteciperanno alla campagna e saranno hub di riferimento territoriale dedicati alla vaccinazione pediatrica. Dal 22 dicembre al 10 gennaio, nei giorni delle vacanze natalizie per le scuole, anche gli istituti scolastici potranno su indicazione dei propri dirigenti, partecipare direttamente alle vaccinazioni pediatriche.