Continua il viaggio del PIno Irpino: lunedì altre 32 tappe Domani sarà la volta della Media Valle del Calore

Continua a crescere l’entusiasmo attorno alla carovana del Pino Irpino che per l’ottavo anno attraversa tutte e 118 le piazza dei comuni della Provincia di Avellino. L’importante iniziativa dall’alto valore sociale e solidale, infatti, quest’anno si caratterizza per il prendersi cura delle comunità. Dalle radiici ai frutti il tema dell’edizione che, infatti, mira anche a incrociare I più piccoli e I più grandi di ciascun comune. Ad oggi il record è di Laurina, 101 anni e 4 mesi di Senerchia arrivata in piazza insieme al piccolo Michele di soli 2 mesi. Tanto coraggio, viste le temperature e le condizioni meteorologiche avverse ma anche tanta determinazione a testimoniare l’amore e l’attaccamento per le proprie origini irpine. A Baiano, invece, il più piccolo Pino. Mattia di soli 20 giorni che i genitori hanno portato in piazza per gridare #irpiniativogliobene. Intanto oggi un lungo giro che ha toccato dalla Valle Caudina, ai comuni del Partenio, fino al baianese- vallo lauro, risalendo da Forino a Contrada, fino a toccare Montoro, Solofra, il serinese fino alla chiusura serale di Santo Stefano del Sole. I furgoni, intanto, si continuano a riempire di ogni genere di prodotti di necessità per la cura della persona e della casa testimoniando il consueto cuore grande dell’Irpinia e degli irpini. Domani per il terzo giorno del Pino Irpino 2021 sarà la volta della Media Valle del Calore per tornare in Alta Irpinia. Si comincerà alle 8.26 da Pratola Serra per finire alle 22.01 a Volturara Irpina ancora per accorciare le distane fisiche, geografiche e sociali e per gridare insieme #irpiniativogliobene