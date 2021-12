Il covid avanza:tasso di positività al 6,88%. Bambini contagiati e classi in dad I dati confermano la positività di molti bambini. Alcuni con meno di sei anni di età

Il covid corre veloce in Irpinia e sono sempre più numerosi i bimbi positivi al virus. Alcuni anche con meno di 6 anni. Altri 11 i casi ad Avellino di contagio. L’ultimo bollettino dell’Asl riporta 56 infetti in tutta la provincia. Sono stati scovati dall’analisi di 814 tamponi. Il tasso d’incidenza è al 6,88%, oltre la media regionale. Tra gli 11 casi comunicati dall’Asl ad Avellino c’è un intero nucleo familiare con due bambini. A Villamaina, il sindaco Nicola Trunfio ha chiuso la scuola dell’infanzia: «Abbiamo appreso per le vie brevi dai referenti dell’istituto scolastico, di un caso positivo al Sars Cov2 all’interno del personale scolastico nel plesso di scuola dell’infanzia di Villamaina. In attesa dei provvedimenti consequenziali da parte della scuola e delle determinazioni dell’Asl, si comunica ai genitori che i bambini frequentanti che dovessero essere ritenuti dalla scuola contatti diretti del caso positivo, dovranno osservare un periodo di quarantena di 10 giorni, previo l’espletamento dei tamponi di controllo».