Vaccini, l'8 dicembre Drive through su prenotazione Dalle 9 alle 18 ad Ariano, Moschiano e Sant'Angelo dei Lombardi

L'Asl comunica che mercoledì 8 dicembre saranno attivi i 3 Drive through dell’Asl per la vaccinazione anti-covid. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino potranno prenotarsi per la terza dose “booster” e “addizionale” a partire dalle ore 18.00 di oggi 6 dicembre fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotarsi basterà iscriversi sulla piattaforma regionale accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/

I Drive through saranno attivi l’8 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.00 presso i comuni di Ariano Irpino (Contrada Orneta), Moschiano (Piazza IV novembre), Sant’Angelo dei Lombardi (Strada Provinciale 29).

Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Si precisa che per la somministrazione delle seconde dosi e delle terze dosi “booster” e “addizionale” del personale scuola si procederà su convocazione secondo calendario; per le terze dosi “booster” e “addizionale” delle forze dell’ordine si procederà secondo il programma condiviso con la Prefettura.