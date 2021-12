Anagrafe Digitale, chiudono gli uffici di Piazza del Popolo Il passaggio avverrà il 9 dicembre

Passaggio all'Anagrafe Digitale ad Avellino, c'è l'ordinanza del sindaco Gianluca Festa che dispone la chiusura degli uffici di Piazza del Popolo. Ecco il testo: "Il Sindaco, considerato che in data 9.12.2021 avverrà il passaggio in ANPR, che richiede la chiusura degli uffici demografici per consentire la trasmigrazione completa dei dati; dispone la chiusura degli Uffici Demografici; dispone altresì che il presente provvedimento venga trasmesso al Segretario Generale e ai dipendenti interessati ai cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Avellino: la trasmissione della presente a Prefettura, Comando di Polizia Locale".