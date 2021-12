Pino Irpino, migliaia di prodotti raccolti per le famiglie in difficoltà Domani giorno di riposo. Tappa conclusiva mercoledì ad Avellino

Mentre la carovana continua il suo giro non c’è piazza dove Il Pino Irpino non abbia raccolto decine di prodotti per la cura personale e della casa. Sono quindi già migliaia le donazioni che saranno redistribuite attraverso le Caritas.

Durante le tappe odierne, da Pratola Serra fino a Volturara Irpina ancora grande entusiasmo per l’iniziativa che oramai è diventata una tradizione consolidata di tantissime realtà che inseriscono il suo passaggio anche nel cartellone natalizio mentre durante le tappe gli organizzatori donano anche i portachiavi stampati in 3D grazie al Laboratorio Artigianato e Oggettistica di Design attivato dalla Cooperativa Sociale il Germoglio nell’ambito del Progetto “Comunità Irpina” finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini che sta coinvolgendo in particolare persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in carico all’UEPE di Avellino

Martedi, intanto, giornata di riposo ma fremono i preparativi per il gran finale. Mercoledi 8, alle 21.05, infatti, ad Avellino alla Piazzetta Agnes (ex piazzetta verdi) lungo Corso Vittorio Emanuele sarà illuminato Il Pino Irpino 2021 che sarà addobbato con le decorazioni raccolte in tutti i 118 comuni della provincia. Link all’evento fb.me/e/1q1dtI3hN

Sarà l’occasione per ritrovarsi con tutte le persone incontrate durante il giro e per ringraziare le istituzioni, le associazioni e i partner che hanno supportato anche quest’anno l’iniziativa.

L’evento sarà preceduto da un Concerto Gospel voluto dalla Provincia di Avellino e dalla Fondazione Sistema Iprinia – entrambi partner – alle 19.30 presso la Chiesa del Rosario. Il concerto si concluderà pochi minuti prima dell’arrivo della carovana che sarà seguita in diretta.

Prima di arrivare ad Avellino ancora 31 tappe nella giornata di mercoledi: da Grottaminarda a Greci per poi trasferirsi a Montefalcione e concludere l’ottava edizione del Pino Irpino nel capoluogo.