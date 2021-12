Natale ad Avellino, casette nel Parco e domani si accende l'Albero Prende forma il Natale in città: lavori per la Ruota in piazza Macello: operai al lavoro

Prende forma il Natale ad Avellino. Si lavora a piazza Macello per allestire il Villaggio delle feste. Da ieri mattina è in fase di montaggio la ruota panoramica che animerà il villaggio delle feste. Ma non solo. Sono state già montate dieci delle casette di Natale, all’interno del Parco Urbano di Piazza Kennedy. Il polmone verde del centro città, come da programma, verrà illuminato in tema Natale, per creare un percorso magico. E intanto oggi primo banco di prova con il mercato bisettimanale a campo Genova, che resterà aperto tutta la giornata, fino a sera. Un banco di prova per i commerciant ambulanti, per provare a fare cassa in vista delle feste, con occasioni promozionali per lo shopping aspettando il Natale. La zona di piazza Macello sarà trasformata nel «Villaggio di Babbo Natale» che è stato deciso di realizzare a via Covelli. Un progetto che, insieme alle luminarie di Natale, alla musica in filodiffusione, al mercatino ristretto a Piazza Kennedy e all’albero illuminato, partirà nei prossimi giorni. Il bando resta aperto il Mercatino Stellato. Tra gli alberi del Parco da poco intitolato a Di Nunno sono state già sistemate cinque delle dieci casette in legno previste, ad un prezzo dimezzato rispetto al Corso (900 euro). Ci sarà anche la musica in filodiffusione, al Corso, a Corso Europa e via Mancini, il Villaggio e il Mercatino. “Il Natale di Avellino si accenderà ufficialmente domani l’otto dicembre. Per quella data, si partirà anche con l’illuminazione del tradizionale albero. L’amministrazione, infatti, ha deliberato da alcuni giorni l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, proprio per consentire gli addobbi legati alle feste. “Il ritocco al programma non riduce la bellezza e la magia di una atmosfera natalizia che questa amministrazione vuole fortemente garantire in città. -spiega Nargi -. Alcuni cambiamenti sono stati necessari per l’emergenza sanitaria che ha imposto allestimenti più attenti alla sicurezza e allo scongiurare pericolosi assembramenti”.