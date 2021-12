Covid, vaccini ai bambini: prenotazioni aperte ma ancora pochi iscritti Piattaforma aperta ma in Irpinia solo 105 iscritti tra i 5 e 11 anni di età. Dosi nei distretti Asl

Pochi tamponi ma i positivi sono 14 e il tasso di incidenza del covid in provincia di Avellino è dell’8,34%. Il report conferma altri casi nel capoluogo: 4 sui 14 complessivi in Irpinia. Intanto in alcuni comuni la tensione si allenta, come a Cervinara. Il sindaco Caterina Lengua annuncia 7 nuove guarigioni nella città che solo un mese fa aveva fiorato la zona rossa. «Ad oggi i casi attivi nella nostra comunità restano 16 - spiega il sindaco caudino -. Finalmente ci siamo allontanati dal numero allarmante di contagi del mese scorso. Il dato conferma che nella battaglia contro il virus abbiamo dimostrato forza, capacità e sacrificio. Continuiamo su questa strada, perché il rischio del contagio rimane dietro l’angolo». Ma intanto la campagna vaccinale accelera, ma sono poche le adesioni dei bambini dai 5 agli 11 anni. Le sedi dei distretti sanitari, sei in tutto in provincia di Avellino, ospiteranno gli hub vaccinali anticovid dedicati alle somministrazioni per i bambini , che partiranno dal prossimo 16 dicembre. Per prenotare i più piccoli i genitori dovranno collegarsi al seguente link: adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino Ad oggi sono 105 le adesioni in tutta l’Irpinia per gli under 12. Ora tocca ai pediatri, come ieri ha spiegato la manager Morgante. Gli specialisti dedicati all’assistenza dei più piccoli potranno decidere se somministrare i vaccini presso i propri studi o nei centri vaccinali provinciali. Per quello che concerne la campagna vaccinale in provincia over 12 da oggi saranno 19 i centri aperti e 3 drive through. Presto il quarto ad Avellino: «Appena avremo il via libera da parte del Ministero della Difesa, riprenderanno le vaccinazioni presso la caserma Berardi di Viale Italia - spiega Morgante -».