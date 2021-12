"Poca aria di Natale? Regaliamo un calendario al sindaco" Cipriano attacca: "I soliti ritardi e improvvisazione nel programmare"

Se non fosse per qualche sporadica iniziativa dei commercianti e per la neve sul Terminio si farebbe fatica a respirare aria di Natale sul Corso Vittorio Emanuele di Avellino.

Tardano ad arrivare le luminarie nel salotto buono della città, domani dovrebbe essere montato il grande albero e sono in corso di allestimento ruota panoramica e mercatini a Piazza Kennedy ma per gli avellinesi l'amministrazione comunale è in colpevole ritardo. “E' vero che devono essere festività in tono minore e senza assembramenti causa Covid ma almeno dei segnali che sta arrivando il Natale ci vorrebbero in giro per la città”.

Anche l'opposizione attacca, per il leader della minoranza Luca Cipriano è il caso di regalare un calendario al sindaco Festa.

“Così forse si ricorderà le date ed eviterà altre figuracce. Quest'estate aveva annunciato che sarebbe stato un grande Natale ma anche stavolta si è fatto trovare impreparato. Avellino come al solito si presenta una città grigia e spoglia. Sicuramente correranno ai ripari, magari spendendo anche tanto, ma ormai dimostrano tanta improvvisazione. Non c'è uno straccio di programmazione e non c'è il minimo segnale che rimandi a una festa. Un film già visto”.